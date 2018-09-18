一個半月沒看到公文 吳敦義：蔡英文把黃煌雄架空了

促轉會主委黃煌雄。（資料照）

2018-09-18 10:56

〔記者施曉光／台北報導〕針對促轉會主委黃煌雄自爆一個半月沒有看到促轉會內部公文，國民黨主席吳敦義今天上午出席國民黨台北市長候選人丁守中造勢活動時明白指出，黃煌雄就是被蔡英文總統以及促轉會副主委張天欽這一個「魏忠賢」給架空了。

吳敦義表示，他對黃煌雄的印象是真的還不差，因為黃有基本的良知與正義，基本是不錯的，但可能是因為綠營懷疑黃比較公正，因此才會派一個「東廠的代表」出來，讓黃六月一日上班，直到七月中旬都沒有看到過公文，「那就是把他架空，防止讓他接觸，所以他才會在那裡覺得有那種很不安、覺得很洩氣，覺得很難以思考。」

吳敦義指出，黃煌雄過去也曾經以監委身分查過當年的國民黨黨產，黃指出黨產有一些不盡恰當的地方，但大體上還是沒有離開公正良知的基本原則，所以他對黃的印象「應該是還OK的」，「可是這個還OK的人就被架空了，就被蔡英文女士把他架空了，跟張天欽這個魏忠賢把他架空了。」

此外，對於蔡政府擬開罰「假新聞」，吳敦義表示，所謂假新聞就是不老實、編造的，自己捏造的新聞，如果假新聞傷害張三，張三當然可以提告，如果張三是政府，當然也可以告，但是「政府我自己判斷真新聞或假新聞，就把你抓起來，這是不行的」，提告應該交由法官處理，這才是民主法制國家。

吳敦義還說，政府不能自己判定是否為假新聞，搞不好政府自己捏造了很多假新聞，還要掩飾、騙社會、騙國民，「你看那個張天欽那不是自己編的嗎？這就是很明白的事實呀﹗如果真的讓他變成『魏忠賢』，那這個『東廠』那還得了？那我們兩千三百多萬人人命都歸他管，他要殺你就殺你，要給你污名化、安一個罪名，你就讓他去這樣為所欲為嗎？那就不是民主法制國家。」