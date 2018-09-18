入共台生轟政大東亞所「空投台諜」所長6點霸氣回擊

王信賢臉書原文。（擷取自王信賢臉書）

2018-09-18 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕去年表態想加入共產黨而遭批評為「統戰工具」的北京大學台籍博士生張立齊，昨天在微信PO文，指昔名為「匪情研究所」的政大東亞所過去曾長期培育空投特務，滲透至中國盜取機密情報，對此，東亞所所長王信賢稍早在臉書PO文駁斥，並舉6點一一回擊。

王信賢在臉書PO文中引述張立齊微信原文，其中一段呼籲中共當局「小心這些與台灣特務情報系統相近的學術單位，派出研究生或教授，利用交流及交換的方式滲透至中國學校，腐蝕中國的莘莘學子，還阻礙了許多要求思想進步的台灣學生認同祖國」。

王信賢先是澄清，政大東亞所創所50年來，一直都叫做東亞研究所，從未叫過「匪情研究所」，直接打臉張立齊的文章，王接著表示，東亞所所友遍及國內學術、媒體、企業及政府部門，最早為兩岸關係做出積極貢獻，然而在張生口中竟成了「空投特務」，無疑抹殺眾多前輩的付出，更令他不禁懷疑，在中國熱烈宣傳「台諜案」的同時，張生發出這篇假文，其目的相當不單純。

王信賢進一步開出書單，建議張生照著推薦列表多去唸點書，才能更加了解台灣中國研究的發展過程，他接著更諷刺說，「剛google一下才得知作者（張立齊）去年想要加入共產黨遭拒，看來老共還是挺有眼光的」。

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