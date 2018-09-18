促轉會主委爆1個半月沒看到公文 馬英九錯愕

前總統馬英九今天上午前往中選會外探視絕食抗議的「以核養綠」公投領銜人黃士修時，對於促轉會主委黃煌雄自爆上任1個半月沒看到公文，表達十分錯愕，他並批評促轉會製造違憲。（圖由馬辦提供）

2018-09-18 10:19

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午前往中選會外探視絕食抗議的「以核養綠」公投領銜人黃士修，在受訪時對於媒體詢問促轉會主委黃煌雄自爆1個半月沒有看到促轉會內部公文一事表示，他今天看到報紙後也覺得相當錯愕，「怎麼會有這樣個機關？」他並再度質疑，促轉會就像不當黨產處理條例一樣，製造許多違憲實例，對台灣的民主憲政一點好處都沒有。

馬英九強調，一個剛設立的機關首長，機關內部公文都應該儘量由首長來裁示，經過一段時間後再分層負責，因為新設的機關一定有一些事務沒有預先設想到，還沒有建立一套成規模式，應該儘量由新首長來看公文。

對於媒體詢問，促轉會是否有政治力量把持？馬英九說，促轉會這個機關到底適不適合？需不需要？就像不當黨產處理條例一樣，製造出許多違憲的實例，對台灣的民主憲政一點好處都沒有。

此外，馬英九也再度質疑中選會不讓「以核養綠」公投案補送連署書很奇怪，畢竟還在規定遞送時間期限之內，而且法律也沒有規定不能補送件，中選會卻說是違法，他一直查卻查不到法律有這種規定，公投法放寬後的立法原意已經被中選會蹧蹋，只要不違法，政府機關當然都應該儘力促成。