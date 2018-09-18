遏制網路世界假訊息流竄 內政部擬修國安法阻造謠

中國官媒、內容農場近半年假訊息

2018-09-18 07:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網路假消息、假新聞層出不窮，跡象顯示多數訊息源頭來自對岸中國，藉以破壞台灣民主，打擊政府執政威信；內政部高層昨指出，現研擬修正「國家安全法」等法規，遏制網路世界假訊息流竄。

官方掌握，台灣網路論壇PTT八卦版，早已被中國網軍「五毛黨」洗帳號攻陷，配合中國製造的假訊息、假新聞，不斷散佈網路謠言，製造台灣社會對立及衝突。

網路謠言流竄 源頭多來自中國

據了解，為因應網路世界假消息氾濫，內政部、警政署、移民署三單位現正研擬修法方向，盤點現行法制面不足之處，再透過修法來遏止。

內政部高層指出，針對網路世界假消息，不會另立新法規範，將從現行國安法等相關法規著手修法，目的是要讓流通的訊息正確，不要再有假訊息流竄。

知情官員透露，目前修法方向尚未定案為「國安層級」或「社會秩序維護法層次」，但絕不會是立委提案修法的「假新聞拘留三日」。修「社維法」不在優先考量，若啟動修「國安法」，事涉行政院、法務部、內政部或國安單位，仍在審慎研擬中。

針對源頭祭處罰 不會無法可管

對於遏制中國假新聞透過國內網軍進行散播，有學者建議修正「國安法」第二條之一，將原條文「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構，或其設立、指定機構或委託之民間團體…發展組織」的「組織」一詞，納入數位時代的「網軍」。官員提及，相關單位都有在評估，是否可行目前還未定案。

不過，官員強調，遏制假訊息、假新聞要從源頭下手，例如訊息IP最早是從哪一單位或國家傳出，政府會以科技技術揪出源頭，針對源頭祭出「處罰」，未來修法遏制及處罰重點在於「前端源頭」，絕不會無法可管。