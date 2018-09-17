桃園催生全國首創「原住民族社會住宅」 最快2年後完工

桃園市政府、石門農田水利會17日簽署興建原住民族專屬社會住宅合作意向書。（記者李容萍攝）

2018-09-17 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原住民族人口數逾7萬3000人，占全國原住民人口13％，人口數僅次於花東，也是都會區原住民人口數最多的都市，市轄一般市民房屋自有率約8成，原住民族平均僅4成多，為給予原住民更多居住的支持，桃園市長鄭文燦、石門農田水利會會長呂芳堅17日下午在桃園市原住民族文化會館簽署合作意向書，將以民間參與興建方式，由水利會提供大溪埔頂地區的土地，並出資興建桃園第一座原住民族專屬社會社宅。

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒受邀到場見證，他說，這是全國首創原住民族社會住宅，原民會樂觀其成。

鄭文燦說，在社會住宅方案中，市府針對原住民提供5％的名額保障，在桃園第一階段約5000戶社會住宅中，已決定保障250戶由原住民優先承租。規劃建築量體為興建地上10層、地下2層，規劃最大戶數45戶及60個停車位，每層5戶，暫估設計4房（38坪）18戶、3房（32坪）18戶及2房（20坪）9戶，今年底設計發包，預計明年4月動工，最快2020年10月完工。

鄭文燦說，市府很感謝石門農田水利會提供土地及營建費用，以市價8折將45戶租給市府作為「包租代管」，也感謝原民會支持提供補貼，讓原住民族市民能以市價6折租金居住社宅。

市府原住民族行政局長林日龍也說，原住民族專屬社會住宅基地位於大溪區仁武段13、14地號等兩筆，基地面積約509坪，使用分區為「第二種住宅區」，法定建蔽率60％、法定容積率180％，附近有市場、學校、原住民族文化會館，生活機能非常好，將成為原住民族市民選擇住宅的首選。