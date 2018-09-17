桃園催生全國首創「原住民族社會住宅」 最快2年後完工

桃園市政府、石門農田水利會17日簽署興建原住民族專屬社會住宅合作意向書。（記者李容萍攝）

2018-09-17 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原住民族人口數逾7萬3000人，占全國原住民人口13％，人口數僅次於花東，也是都會區原住民人口數最多的都市，市轄一般市民房屋自有率約8成，原住民族平均僅4成多，為給予原住民更多居住的支持，桃園市長鄭文燦、石門農田水利會會長呂芳堅17日下午在桃園市原住民族文化會館簽署合作意向書，將以民間參與興建方式，由水利會提供大溪埔頂地區的土地，並出資興建桃園第一座原住民族專屬社會社宅。

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒受邀到場見證，他說，這是全國首創原住民族社會住宅，原民會樂觀其成。

鄭文燦說，在社會住宅方案中，市府針對原住民提供5％的名額保障，在桃園第一階段約5000戶社會住宅中，已決定保障250戶由原住民優先承租。規劃建築量體為興建地上10層、地下2層，規劃最大戶數45戶及60個停車位，每層5戶，暫估設計4房（38坪）18戶、3房（32坪）18戶及2房（20坪）9戶，今年底設計發包，預計明年4月動工，最快2020年10月完工。

鄭文燦說，市府很感謝石門農田水利會提供土地及營建費用，以市價8折將45戶租給市府作為「包租代管」，也感謝原民會支持提供補貼，讓原住民族市民能以市價6折租金居住社宅。

市府原住民族行政局長林日龍也說，原住民族專屬社會住宅基地位於大溪區仁武段13、14地號等兩筆，基地面積約509坪，使用分區為「第二種住宅區」，法定建蔽率60％、法定容積率180％，附近有市場、學校、原住民族文化會館，生活機能非常好，將成為原住民族市民選擇住宅的首選。

  • 桃園市長鄭文燦（右）、石門農田水利會會長呂芳堅（左）在原民會主任委員夷將．拔路兒（中）見證下，簽署興建原住民族專屬社會住宅合作意向書。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（右）、石門農田水利會會長呂芳堅（左）在原民會主任委員夷將．拔路兒（中）見證下，簽署興建原住民族專屬社會住宅合作意向書。（記者李容萍攝）

  • 桃市府與石門農田水利會合作興建桃園市首座原住民族專屬社會住宅，圖為位於大溪埔頂的基地現況。（記者李容萍攝）

    桃市府與石門農田水利會合作興建桃園市首座原住民族專屬社會住宅，圖為位於大溪埔頂的基地現況。（記者李容萍攝）

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