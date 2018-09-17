赴帛琉推廣蔬果團返台 吳音寧：首批「台灣的愛」11月外銷

吳音寧在臉書發文說，台灣的蔬果備受好評，在帛琉被稱為「來自台灣的愛」。（圖擷取自吳音寧臉書）

2018-09-17 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司日前花費40多萬派出17人到友邦帛琉推銷台灣蔬果，卻被台北市議員徐世勳質疑，帛琉僅2萬人口，「是要推展什麼蔬果業務？」對此，北農總經理吳音寧今天（17日）說，在部分人士質疑、嘲諷的聲浪中，北農推廣台灣蔬果至帛琉的行程已順利返台，這些被當地稱為「台灣的愛」的蔬果，第一批貨櫃將於今年11月透過海運首航帛琉。

吳音寧今天下午在臉書發文說，4天3夜的行程，北農在外交部、帛琉大使館、農委會以及與帛琉有深厚情誼的台灣中小企業聯合輔導基金會賴坤成董事長的大力協助下，馬不停蹄地拜會帛琉總統、南北大酋長、女王、國會議長，並與農業部長、衛生部長等相關部會討論磋商，更拜會長期在當地耕耘的台灣農業技術團，以期深入了解帛琉居民的風土民情、飲食習慣、蔬果生產狀態，為蔬果外銷做最好的準備。

吳音寧說，在第3天的下午至傍晚，北農團隊在當地最大的夜市（Ernguul Central Park Night Market）舉辦展示會，邀請帛琉居民與從世界各地到帛琉旅行的觀光客，一起品嚐台灣蔬果。幼嫩的蘆筍、鮮甜的玉米、爽口的高麗菜、鮮豔的彩椒以及甜柿、釋迦、芭樂等水果，樣樣都令大家讚不絕口。

她說，對於種植不易而新鮮蔬果匱乏、大多仰賴美國進口的帛琉來說，來自台灣的蔬果無疑彌足珍貴，當地最大的報紙（Island Times）還形容，這些蔬果是「來自台灣的愛（From Taiwan with love）」，讓人看了會心一笑！

吳音寧也證實，帛琉當地的超市、餐廳、旅館都非常期盼這些「來自台灣的愛」，而且北農在出發帛琉前，已率先與蘇浪超市簽訂了合作協議書，將著手展開蔬果的外銷事宜。「期待今年11月 ，第一批貨櫃透過海運首航帛琉，為我們堅定而美麗的友邦，帶去最新鮮、最誠摯也最令人感到驕傲的『台灣的愛』」。