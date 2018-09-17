名嘴爆：外交部曾有人放話 大阪辦事處今年考績全丙等

我國駐大阪辦事處。（記者林翠儀攝）

2018-09-17 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕大阪辦事處處長蘇啟誠輕生原因引發各界揣測，資深媒體人康仁俊引述消息來源爆料，在關西機場滯留事件後，外交部曾有人放話稱，大阪辦事處所有人員「今年考績一律丙等」，未來恐不能再外派；康仁俊強調，他歡迎外交部出來否認這個傳聞。

康仁俊在今晚播出的「新聞面對面」節目中說，大阪辦事處有6個外交部官員，1個經濟部秘書、1個教育部秘書，1個移民署秘書、1個僑務秘書、1個法務秘書，再加上17個當地雇員；根據他的消息來源，關西機場事件後，外交部有人認為「對國內不好」，放話「這一批在大阪辦事處的，今年考績就是丙等」；康仁俊解釋，外交人員如果考績被打丙等，意思就是不用再外派了；至於這算不算假消息，他歡迎外交部出來否認。

康仁俊也說，有外交部的朋友告訴他，他們第一時間非常肯定駐日代表謝長廷，因為我國在日本有1個代表處、5個辦事處，辦事處的處長其實是由外交部指派，但當第一時間大家出來罵的時候，謝長廷是出來扛的。

先前曾有自稱受困機場的民眾在網路爆料稱，致電大阪辦事處求助卻遭潑冷水；康仁俊說，他建議外交部必須好好處理這件事，現在已經有個代表死了，接電話的人造成了整體的風波，一定承受了更大的壓力。