朱、郝結盟邁向2020？ 郝龍斌：聯誼餐會勿政治揣測

2018-09-17 21:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底將卸任的新北市長朱立倫，下一步動向備受關注，繼9月初邀宴時任國民黨主席的黨務幹部後，今晚又宴請前台北市長郝龍斌市府團隊，「朱、郝結盟」被解讀是為2020總統大選暖身。逢母喪的郝龍斌今晚出席餐會時說，這是行之有年的聯誼活動，呼籲外界不要有太多政治揣測。

朱立倫則說，去年共舉辦3次聯誼餐會，一是過去在國民黨部工作的同事，二是新北或桃園市府的退休同事，三是台北市府團隊的好朋友，因為去年這樣做，今年一樣在中秋節前後團聚，新北市府團隊有6位局處首長是來自台北市，這些同仁與台北市府的原任局長每季都有聚會，今年中秋節就由這6位同仁作東，他也一起參加。

朱立倫說，他與郝龍斌通過電話，對於郝媽媽的事情感到非常難過，但郝龍斌說，母親交代一切如常，不要受到影響，所以今天如期參加聚會。

媒體詢問「朱、郝結盟」是否將聯手邁向下一步？朱立倫回應，過去郝龍斌擔任市長到卸任前，他們每一年都聯手，「好朋友不要因為在任或卸任，就忘了中秋要團聚。」

郝龍斌說，他擔任台北市長時，每年與朱立倫及新北市府團隊都有聚會，雙方合作愉快，這是行之有年的活動。他強調，過去雙方合作得很好，這是一個聯誼活動，希望大家不要有太多政治揣測。