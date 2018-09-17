花蓮代理縣長第一份人事令 陳志強出任民政處長

2018-09-17 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲今（17）日下午首次頒布人事命令，任命立委蕭美琴辦公室執行長陳志強擔任民政處長，並於今天到任。陳志強公務經驗豐富，對於接任民政處工作，表示會全力推動選務工作。

綜合媒體報導，花蓮前縣長傅崐萁即將入監服刑，副縣長也需依法離職，其餘包括副秘書長及秘書等11位政務官也必須隨之退職。代理縣長蔡碧仲今日上任後，首次發布政務官之人事命令，任用陳志強擔任民政處長。

陳志強公務生涯近30年，曾在前花蓮市長田智宣任吉安鄉長到花蓮市長任內，擔任主任秘書長達10年；2016年田智宣病逝後，前民政處長周傑民出任代理市長，陳志強被降調為秘書，同年10月退休，轉而擔任民進黨立委蕭美琴辦公室執行長。

當時市公所新任主秘則由縣府民政處副處長蕭明甲接任，如今陳志強被代理縣長蔡碧仲指派接任民政處長，正是原民政處長蕭明甲的位子，陳、蕭兩人的角色再度對換。

陳志強對民政事務熟悉，他向媒體表示，上任後將全力協助公務，推動選務工作，依法行政。

據了解，傅崐萁縣長將將入監服刑，其任用的6位局處長政務官包括衛生局長李宏滿、環保局長饒忠、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文、行研處長林金虎、客家處長賴錦昌等人及包括副秘書長謝公秉和秘書等5名機要人員，均需同時離職。