重劃區1.2平方米贈與近400地主 陳學聖：市府帶頭炒土地？

2018-09-17 19:39

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖今天與中壢區市議員梁為超、觀音區市議員參選人江承洲指出，觀音草漯第5期地主自辦重劃出現1.2平方公尺，竟然贈與近400名地主，且「地主」遍及雙北市、屏東、花蓮、金門、南投、新竹等地，有人頭之嫌，企圖以不合理手段綁架73.39公頃重劃區其他654名地主的自辦主導權，帶頭炒土地之嫌，嚴重影響其他地主權益，市府卻放任讓審查過關。

陳學聖指出，依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」規定，自辦市地重劃區的土地，所有權人要過全區土地所有權人半數以上同意才能取得該區自辦重劃權利，1.2平方公尺贈與近400個人，根本就是大玩數字遊戲，鑽法律漏洞，讓有心人士取得主辦重劃權，獲取暴利的行為，然市府審查時，竟不詳加調查，更無視陳情人舉報，任由市地自辦重劃案草草過關，根本就是放水，陳情人更直覺整起市地自辦重劃案好比內神通外鬼，罔顧其他地主權益，從頭到尾市府人員不可能不知情。

陳學聖還說，去年台中黎明自辦重劃案也傳出以11坪土地登記給700多名人頭，主導重劃案的集團涉及詐欺、背信及偽造文書等罪行，被以3000萬元交保；台中市也發生前市府地政局人員以16平方公尺贈與給296人涉及偽造文書，讓台中市府裁定撤銷重劃會，停止該案開發。

對此，桃園市地政局說，市府受理自辦市地重劃案件審核上皆依法行政，依照獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法相關規定辦理，草漯第5期重劃是地主自辦而且已經成立籌備會，並非市府主辦，確實有小土地多地主的情形，不過依法只要在籌備會成立1年前取得土地都要以地主計入，雖然這些地主資格沒問題，但類似這種一小塊土地以持分方式，灌人頭的做法，已經造成實質的不公平與地主意見表達的扭曲。

地政局強調，市府為防止不法或影響多數地主權益，已經和籌備會達成決議，這近400名地主不能參與投票，也不能反對籌備會做成的決議，對重劃沒有實質影響。