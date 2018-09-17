徐國勇視察淡水海關碼頭 前瞻計畫新北核定27.19億

內政部長徐國勇（中）前往淡水區視察並聽取前瞻計畫簡報。（記者邱書昱攝）

2018-09-17 20:57

〔記者邱書昱／新北報導〕內政部長徐國勇今天下午前往新北市淡水區訪視前瞻基礎建設計畫，並邀集新北市相關局處報告。徐國勇以日前豪雨淹水為例開場提到前瞻建設的排水改善、城鄉建設道路品質、公有建築物補強等，目前新北市核定上百案預計投入27.19億元補助款，期許中央與地方合作。

徐國勇舉例，極端天氣影響降雨量更大，就以中和區的自強國中及自強國小透水舖面海綿建設，有效、至少也能減輕淹水狀態，此外，軌道、硬體建設，以及淡水的觀光等，透過前瞻獲得一定幫助。

出席報告的新北市副秘書長林祐賢也說，市府再次提出15件補助計畫，包含淡水河、雙溪河、東北角等河系整治及水環境營造、各區雨水下水道系統及重要道路、橋梁新闢工程等。

報告結束後，徐國勇也前往淡水海關碼頭園區會勘，並由新北市城鄉局報告，由於過去是營區，外頭的圍牆打掉加設照明成為不少人打卡景點，計畫未來規劃從淡水捷運站經過海關碼頭至漁人碼頭的馬路、自行車步道環境，增加附加價值。

內政部指出，目前總投入新北市資源高達27.19億，包括提升道路品質補助經費9.13億、全國水環境改善計畫補助經費約10.03億、縣管河川及區域排水改善補助經費約2.51億，以及公共服務據點整備補助經費1.35億。

內政部也以訪視的「淡水區亮點計畫」就是屬於「提升道路品質計畫」的一環，市政府整合跨局處觀光、文創、產業、數位等資源，打造一鄉鎮一特色街道品牌，完工後可帶動具在地特色或文化之觀光。