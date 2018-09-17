蔡總統視察部隊 肯定國軍是守護國家最堅強的力量

2018-09-17 17:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕中秋節將屆，為慰勉國軍官兵辛勞，蔡英文總統今日下午前往「空軍防空飛彈793旅621營」、「海軍艦指部海洋監偵指揮部」及「陸軍關渡地區指揮部」，視導部隊戰備操作，瞭解軍隊訓練情形，並表達對三軍聯合作戰的重視。總統肯定國軍肩負保家衛國的責任，並在天災事件發生時，投入第一線的防救災工作，是守護國家最堅強的力量。

總統首站抵達「空軍防空飛彈793旅621營」，隨後前往「海軍艦指部海洋監偵指揮部」，及「陸軍關渡地區指揮部」，分別視導鷹式飛彈戰備、營區設備與官兵寢室生活設施及復仇者飛彈裝備操作，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

總統說，今天她到5個營區，來到的營區雖然不同，但用意都是一樣的。就是要代表國人向國軍致敬。國軍弟兄姊妹們的辛苦，為台灣社會的付出奉獻，大家都看到了，這個社會也對你們充滿了深深的感謝。

總統並說，國軍擔負著保家衛國的任務，只要有任何對於國家人民的威脅，臨陣當先的就是國軍。為了保障國家安全，以及民主自由的價值，國軍從當面的敵情掌握到因應整備，都是以務實、認真的態度，全心全力來執行。正因爲國軍堅強的防衛戰力，國家安全跟區域穩定才有保障，人民才可以真正的安居樂業。

總統強調，國軍不僅是面對威脅的時刻臨陣當先，當人民遭逢天災的時候，國防部也立刻投入救災，臨災當先的，同樣是我們的國軍。

此外，總統指出，我們國家安全的威脅越來越多元，當台灣面對非傳統威脅，像是天然災害和極端氣候帶來的災情時，每一次，國軍都是第一個時間抵達現場，每一次，國軍都以國人同胞最可靠的後盾為自居。

不管是災害來臨前，相關兵力的預置布署，以及防救災機具的整備，或是在災害發生時，用最快速度抵達現場，設立指揮機制，展開救援工作。我們的部隊，從來沒有讓國人失望過。