談托老政策 林佳龍：只會花錢是最懶惰及不負責

2018-09-17 17:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市即將邁入高齡社會，老人福利政策成為市長選舉話題。針對國民黨台中市長參選人盧秀燕主張恢復老人健保費補助，台中市長林佳龍今日表示，「只會花錢是最懶惰及不負責的做法」，市府以社會投資方式，提供更好的照顧服務，同時促成銀髮族經濟，創造工作機會及政府稅收，成為良性循環。

社會局長呂建德今天在市政會議進行「優化托老一條龍政策進展暨成效」專案報告，他指出，截至今年8月為止，台中市老年人口達33萬659人，佔全市人口11.83％，而台中市每年約增加2萬名老人，即將邁入高齡社會，因此，市府以社會投資為概念，透過樂齡行動教室、社區關懷據點、老人共餐、老人文康休閒車巡迴服務、長青學苑等措施，讓7成老人能健康樂活，另2成亞健康老人強化生活自理能力，1成失能老人也能獲得完善照顧，未來4年更進一步達到「8155」目標，即80％健康老人、15％亞健康老人、5％失能老人。

對此，林佳龍表示，台中市做為宜居城市，市府以社會投資方式，不僅努力打造社區形成共好的社會安全網，讓需要幫忙的人獲得協助，同時促成銀髮族經濟，創造工作機會及政府稅收，成為良性循環，如果只會花錢是最懶惰及不負責任的做法。

林佳龍也說，付保費沒有發揮投資效益，而敬老愛心卡擴大服務就是一種社會投資，讓長輩看診時可折抵部分負擔及掛號費，就是投資市民的健康；而折扺計程車費是讓長輩出門更方便，還可以揪朋友一起出去玩，未來像是搭乘捷運、國民運動中心及其他相關服務也會陸續導入。

另外，呂建德強調，台中市是落實排富，未完全取消健保費補助，低收、中低收老人不僅補助健保費，還增加社工訪視。

對此，盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，老人健保補助被刪除，是目前民調中市民很不滿意的一項，市府本該好好檢討，如果高舉「排富」大旗驟然刪除補助，是傷害政府對長輩的承諾，增加子女的負擔；另外，社會局仍有多項非法定的社福措施也未有嚴格排富，市府不該有雙重標準。