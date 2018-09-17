侯友宜拋「好厝邊」政見 推社區共乘APP

國民黨新北市長參選人侯友宜拋政見「打造社區共乘體系、開發社區共乘APP」。（記者李雅雯攝）

2018-09-17 17:10

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午3點半發布新一波政策說明，提出「好厝邊」政見，其分別為「打造社區共乘體系、開發社區共乘APP」、「社區打造二手物交流平台」、「打造社區托幼互助平台」、「打造社區初老長照互助平台」；侯友宜強調，政府設立平台推動社區互助交流，將能幫助台灣找回濃濃的人情味。

侯友宜主張，認為政府可以「打造社區共乘體系、開發社區共乘APP」，藉由平台去媒合社區中的乘客，乘客僅需擔負部分車資就能共乘，「你的車就是我的車」概念進行，也讓社區朋友間感情熱絡。

侯友宜認為，政府推動社區各項平台建立，將可以讓台灣社會建立濃濃的人情味，打造新北市成為一個溫馨、祥和、有人情味的城市。

侯友宜的「好厝邊」政見還包括「社區打造二手物交流平台」，他認為，該平台將能讓人們手邊用不到的閒置資源透過平台交換，許多里長都認為這可行。

「打造社區托幼互助平台」、「打造社區初老長照互助平台」將讓鄰里間都能有互助機會，侯友宜說，看過多次繁忙爸媽或是需特別請假陪家中長輩的夾心族忙不過來的時候，透過互助平台可以偶爾讓小孩寄放在鄰居家，幫助繁忙的家長；家中長者也能藉由互助平台有這樣互相照料的機制，這是政府可以推動的。