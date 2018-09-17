馬英九：兩岸關係好，經濟才會好，外交才會好！

2018-09-17 16:50

〔記者歐素美／台中報導〕前總統馬英九今天在立委江啟臣及盧秀燕陪同下走訪豐原廟東，有媒體詢問廟東商圈沒落，各地商圈也沒落，原本熱鬧的黃金店面卻出現招租廣告，馬英九回應表示，「我不意外，強調「兩岸關係好，經濟才會好，外交才會好」！

馬英九表示，最熱鬧商圈沒落化，我不意外，因為我們自己購買力降低了，有購買力的陸（中）客又不來，自然而然不可能有很繁榮的局面，所以政策如果不改的話，人不換的話，要想繁榮的話是很困難的，強調：「兩岸關係好，經濟才會好，外交才會好」！