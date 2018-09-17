中國指控台諜吸收中生 府：北京應對青年世代有信心

2018-09-17 16:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國官媒連日披露指控台灣間諜的報導，總統府今天說，這是意圖破壞兩岸正常發展的假訊息，與其有類似操作，更建議北京當局對青年世代有信心，並支持各項不設前提的兩岸交流。

中國官媒自15日起一連3天，播出或刊登以「揭批台灣間諜情報活動」為主題的內容。

總統府發言人黃重諺今天舉行記者會表示，中國官媒在過去兩天大篇幅報導，所謂台灣滲透中國來台學生訊息，陸委會、國防部這些權責部會第一時間已經證實這是透過不實內容操作、意圖破壞兩岸關係正常發展的假訊息。

黃重諺表示，與其有類似操作，更建議北京當局，應該對青年世代更有信心，並支持各項不設前提、有益於雙方能夠真正相互了解的兩岸交流，才是真正善盡國際責任、共同為兩岸及區域間安全與福祉做出貢獻。

黃重諺也表示，過去兩天在關西機場相關事件中，有許多來自網路的假訊息，總統在一些談話呼籲大家對有關各種來源不明訊息要趕快查證、不要傳播，並在真相查證之後幫助澄清。

黃重諺指出，網路謠言、假新聞氾濫，確實是當前在公共治理和社會穩定上的高度風險因素，從錯誤健康訊息、迷信到不實的公共事務訊息，乃至於以干涉他國內政、選舉為目的的跨國性假訊息攻擊，各層面的錯假資訊衝擊社會彼此信任，緊急狀況的時候更可能帶來嚴重安全危機。

黃重諺表示，政府一如各國相關單位，對各種錯假資訊，會在最短時間內更正澄清，並在網路公告，方便國民查證，對各種可能威脅國內穩定和國家安全的假訊息操作，國安單位全力掌握，並與主要國家合作。

黃重諺呼籲國人、民間和媒體，建立更嚴謹的資訊使用習慣及公共責任養成，對不確定的訊息多查證，對未查證訊息不傳播，把有問題的錯假資訊可能帶來對國人健康和社會安全的威脅降到最低