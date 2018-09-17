國民黨貼「東廠」標籤 促轉會：凸顯對轉型正義恐懼排斥

2018-09-17 14:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委今日突襲促轉會踢館嗆聲，並張貼「東廠」標語要求廢除促轉會；促轉會嚴正表示，從未以「東廠」自居，也絕不可能成為「東廠」，國民黨將促轉會貼上「東廠」標籤，只是凸顯其對於轉型正義的恐懼與排斥。

促轉會表示，該會為行政院下設的二級獨立機關，採合議制，不受任何特定個人或政黨指揮，兢兢業業推動重要轉型正義工程，絕非如國民黨所言為政府或任何政黨的「東廠」，強調現今已是民主時代，民主政治的核心價值是政府不同部門之間的權力分立與相互制衡，絕不可能單憑個人意志就讓單一機關成為「東廠」。

促轉會強調，該會依法成立，業務及預算均受國會民意監督，對於國民黨立法院黨團專程前來給予指教，抱持最大的善意與尊重。因此本會重申從未以「東廠」自居，絕不可能成為「東廠」。指該會嚴守行政中立，極力避免促轉工作受選舉影響，更不可能將轉型正義作為選舉手段。對於部分人士有違本會立場的私下討論，目前由政風單位瞭解相關事實中。

促轉會說明，除了內部進行調查外，也願意全力配合監察院，或檢調單位等外部調查。

促轉會仍將堅定推動轉型正義工作，期盼國民黨能體認促轉會的人事重組，並非國民黨一黨所能決定，必須透過法定程序為之。

此外，在過往黨國一體的威權體制中，國民黨所扮演的角色至今仍未釐清，若國民黨也認同轉型正義工程的必要，切勿倉促主張「廢促轉會」，而是配合轉型正義工作，及時完成政治檔案通報，協助還原歷史真相。

促轉會說，該會為任務編組，要在二年內完成促轉條例交付工作，相關業務繁多，一刻都不能停，近日將完成上千名政治受難者的判決塗銷，此為政治受難者及家屬畢生願望，盼國民黨不要任意破壞重大歷史工程。