感謝中美洲友邦支持台灣 總統︰將推更多經貿合作

蔡英文總統出席中美洲獨立197週年紀念酒會。（記者林正堃攝）

2018-09-17 14:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文中午出席中美洲獨立197週年紀念酒會，感謝中美洲友邦大力支持台灣，並期盼與友邦繼續推動更多經貿合作，創造多贏發展。

總統致詞時表示，很高興與友邦共同慶祝「中美洲獨立197週年紀念日」，她要代表中華民國政府及人民表達最誠摯的祝賀。

針對友邦國家長期以來給台灣最堅定的支持，在很多重要的國際場合，持續為台灣發聲，總統也表達感謝之意。

總統認為，台灣雖然和宏都拉斯、尼加拉瓜和瓜地馬拉在地理位置上相隔遙遠，但我們對於自由和民主有同樣的追求。對於中美洲友邦爭取自由、脫離殖民的歷史，台灣也總是能夠感同身受。

總統說，197年前，中美洲國家的人民奮起反抗殖民者的壓迫，只為了讓下一代可以真正享有民主和自由。台灣的人民同樣走過艱辛的歲月。我們的民主前輩勇於挑戰不公，勇於衝撞威權，才讓台灣的民主真正步上軌道。

總統強調，中美洲的友邦一直是我們最堅定的夥伴。我們也希望未來與中美洲友邦繼續推動更多經貿合作，創造多贏發展。

總統指出，宏都拉斯遠近馳名的牛肉和咖啡，台灣都已經買得到。今年2月，台灣也迎來了第一批來自宏國的優質甜瓜。今年8月，宏國遭受旱災，我們也在第一時間表達關懷，協助友邦朋友度過難關。

總統進一步提及，在尼加拉瓜，台灣的農業技術團做了很多努力。現在尼國的稻米，牛隻品種的改良、種豬繁殖的工作，都陸續有很好的成績。尼國的冷凍蝦今年外銷量大增，進口第一名的國家就是台灣。此外，竹工藝計畫也讓尼國的400多個家庭，學習了台灣的竹編技術，開設工藝品店，進而改善生活。

總統接著說明，在瓜地馬拉，我們善用台灣經驗，輔導瓜國的微中小型企業，幫助瓜國的企業提升營運能力，跟國際接軌。我們也幫助瓜國完成海龜復育中心的整建，讓海洋資源永續發展，更帶動觀光的效益。今年6月，瓜國發生火山爆發，造成嚴重傷亡，我們也致上最深的慰問，積極援助災民。

總統表示，台灣和中美洲友邦相互扶持，共同面對挑戰。未來，政府會和企業組成專業團隊，持續和中美洲友邦積極合作，開拓當地市場，增加採購，參與基礎建設，以互惠互助的精神，與中美洲友邦一起繁榮發展。

總統指出，這段時間以來，中國持續用無理的打壓，企圖影響我們的外交處境。但是，這些威脅只會更強化台灣與中美洲友邦的友誼。我們期待和志同道合的友邦們，繼續站在同一陣線，共同捍衛我們信仰的民主自由。

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