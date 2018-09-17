鄭朝方提5大動保政見 關懷毛小孩生存困境

2018-09-17 13:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，今早到竹北關心一名飼養近90隻流浪狗的林姓阿伯，並提出5大動保政見，允諾當選後將成立動物保護委員會，結合民間和政府的力量，來照顧毛小孩，健全動物收容所，並研擬一套縝密完善的認養制度。

一名70歲林姓阿伯收容近90隻流浪狗，圈養在簡陋的農地和水利地上，將牠們視為親人照顧；雖然以愛心為出發點，卻力有未逮，造成環境衛生不佳，許多狗狗都患有疾病。鄭朝方今早與縣議員參選人王誠緯，配合新竹縣家畜疾病防治所、台灣防止虐待動物協會及志工到場協助。

鄭朝方表示，實地了解現況，發現關鍵在於縣府沒有善盡職責，未落實關懷輔導機制，也沒有做到犬隻防疫、植晶片等相關措施。此案凸顯新竹縣的兩大問題，第一是疏於照顧獨居老人，第二是動物保護的漏洞。

鄭朝方提出5大動保政策，包括未來要成立動物保護委員會，結合民間和政府的力量，來照顧毛小孩。第二，要全面盤點收容所的問題；他進一步說明，新竹縣在動物收容零撲殺政策上路後，沒有訂出配套措施來接軌，不但會造成收容所人力不足，且物資欠缺。因此，他提出要建立專責單位，落實輔導、管理機制。

第三，要優化認養制度。鄭朝方表示，不少關注動保議題的朋友向他反映，新竹縣目前領養毛小孩的制度鬆散，也沒有進一步審核、追蹤，他認為站在縣府立場，應該要以高效率的執行力進行列冊檢疫。第四，要提升動保及保育觀念。第五，要建立動物友善公園。

「飼養牠，就要有責任！」鄭朝方認為，以領養代替購賣已是社會共識，在強化全民動保觀念的同時，縣府也要打造一個友善的生活環境，共同解決毛小孩的生存困境。