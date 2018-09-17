鄭麗君檢視前瞻 涂醒哲：我比前朝增加文化預算

文化部長鄭麗君（左二）由嘉義市長涂醒哲等人陪同參觀「嘉博─回顧與展望」特展。（記者丁偉杰攝）

2018-09-17 13:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕文化部長鄭麗君今天上午由嘉義市長涂醒哲陪同訪視正閉館整修的嘉義市立博物館，鄭說，前瞻基礎建設計畫文化部支持嘉市爭取包括市立博物館整修等14項計畫，經費共1.8億元，落實文化建設從地方做起，未來也會支持整建中的市立美術館充實內容軟體等，文化部也將與農委會林務局等跨部合作，打造阿里山林業資產文化路徑，推展文化觀光。

涂醒哲說，他認識鄭麗君多年，鄭於2年前尚未就職文化部長時，他就跑到鄭時任立委辦公室拜託支持嘉市文化建設，「先講先贏」，後來多次北上中央爭取經費時，也向鄭拜託支持嘉市文化需求；嘉市爭取文化建設經費的成果，除了前瞻獲補助1.8億元經費，他上任3年多來，最近單一年度，市府投資文化建設4億餘元，跟前朝平均2億餘元比起來，確實增加許多。

鄭麗君先聽取文化局副局長葉國樑簡報，隨後參觀「嘉博─回顧與展望」特展，文化部長來訪，市文化局同仁也把握機會與鄭合影。

葉國樑說，市立博物館開館至今14年，9月3日起閉館整修，預計明年9月完工，轉型城市博物館，整建經費8000萬元（前瞻補助款5200萬元，市府配合款2800萬元），另重新建立博物館品牌及形象、數位典藏、推廣多元文化社會教育等軟體建設529萬元（前瞻補助款370萬元，市府配合款159萬元）。

市立美術館整建經費2.45億元（前瞻補助款4700萬元，餘為市府配合款），於今年3月開工，預計2019年6月完工、9月試營運。

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