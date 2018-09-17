侯友宜閃辯論31天 新北副議長怒掛看板

新北市議會副議長陳文治今天更在新莊中環路和幸福路口豎立兩面看板。（副議長陳文治辦公室提供）

2018-09-17 13:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌下戰帖，邀對手國民黨新北市長參選人侯友宜辯論，侯友宜一貫回應「候選人政策說清楚最重要」，遭質疑迴避辯論，新北市議會副議長陳文治今天更在新莊區豎立2面看板「侯友宜在怕甚麼？」疾呼侯友宜不應閃躲市政辯論，指讓選民了解政策論述，是候選人的義務，更是對政見負責任的態度，應誠懇面對選民，接受檢視與考驗。

陳文治說，在民主體制中，公開討論、溝通意見本就是理所應為，怎麼到現在還停留在「是否要辯論」的討論！怯於接受考驗的人，奢談能帶領城市進步發展。

陳文治說，從上個月蘇貞昌提出辯論邀約，侯友宜已閃躲31天了，而沒簽署意向書，後續如何進行規則及形式協商？技術問題並非問題，侯缺乏自信，害怕市政議題交鋒才是問題。

陳文治表示，市長候選人，與競爭者就市政議題進行公開辯論，不僅是候選人的權利，更是對選民的義務，侯友宜一再拒絕，令人不解。

針對侯友宜常指蘇貞昌沒講清楚，反深澳燃煤電廠、軌道建設和都更等意見，如何辯論？陳文治認為，這種說法很可笑，若是對對手有所質疑，辯論台豈不是最好的機會及場合，可藉此證明自己比對手更適任當市長。

陳文治指出，台灣世代智庫9月5日民調顯示，高達7成8民眾認為新北市長候選人應進行公開辯論，顯見在當前的台灣社會，大多選民早已將辯論視為檢視候選人政見與能力不可或缺的一環，民眾厭惡歹戲拖棚，因此才高掛看板、大聲疾呼，意在提醒侯友宜應該尊重市民，勇於接受檢驗。