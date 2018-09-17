民調緊追柯文哲 丁守中：網路造神、吹捧不能轉化成選票

2018-09-17 13:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕部分媒體今天釋出台北市長選舉民調結果，台北市長柯文哲34.9%微幅領先，國民黨台北市長參選人丁守中以30.8%緊追在後，民進黨台北市參選人姚文智則是獲10.4%支持率。丁守中今天出席「北投長青會理監事會議」時受訪表示，民調高低起伏，在沒勝選前都沒有意義，但他說，他並非與柯一人選舉，而是與擁有市政資源的柯市府選舉，認為柯提出多項選舉利多想拉攏人心，加上網路造神、吹捧，但卻不能轉化成選票。

而根據民調，泛藍選票中，丁守中獲得6成支持，柯文哲得到2成支持；但在泛綠方面，柯與姚文智都拿下4成支持度，顯示泛藍對於藍營參選人較忠誠。丁守中說，近期多份民調數據可看到，中間選民和藍軍大多已覺醒；同時，也明確看到許多綠軍背離民進黨和黨主席蔡英文。

而根據民調，民眾對於丁守中解決大巨蛋的信任度較高，丁則說，不僅是大巨蛋，還有北市招商引資嚴重不足、低薪窮忙問題。他也舉例，認為民眾不用再對柯文哲寄予厚望，首先局處首長紛紛離職，「如果連局處首長都帶不好，怎麼帶領團隊」；柯面臨住家對面的90年東門市場，4年遲遲沒有改建。

他更補充，根據國民黨內部民調來看，其實做完民調都是領先，但因為電話民調都問不到年輕人，因此在50%的高加權下，原本領先的民調就變落後，但大約就還是在5%誤差範圍內。他說，接下不僅是要爭取年輕人選票，也要努力爭取中間選民。

而面對選戰剩下不到70天，丁守中說，自己會持續一步一腳印的態度，用優質政策和團隊爭取選民認同，贏得最後勝利。他也提到自己位於忠孝東路的競選總部未來館將會在9月底開幕。他補充，這次不會透過龐大造勢、動員。

而對於台北文化基金會董事長小野將擔任柯文哲競選總幹事，丁守中說他沒有意見，那是對方的人事安排。