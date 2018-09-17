年輕選將宣傳品秀創意 風車、紙撲滿全出籠！

2018-09-17 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕這次九合一選舉，許多年輕參選人不僅讓選民耳目一新，在選舉文宣品上更是推陳出新、展現創意，不只要民眾認識候選人，也要傳達自己的理念。台中市第五選區市議員參選人周永鴻，就推出紙撲滿、紙手機架及紙飛機，相中沒有選舉權的國中小學生，傳達自己的教育政策；豐原區社皮里長參選人涂力旋則以風車及木陀螺傳達其用方旋轉未來的理念。

台中市第五選區市議員參選人周永鴻最近推出多項供選民DIY的文宣品，民眾只要依紙片上的號碼折疊組合，幾分鐘就可以完成，上面還寫著周永鴻的教育政策目標，包括讓孩子們安心讀書沒煩惱、營養午餐吃得好、校園安全不能少、孩子有人照顧好、在地生根有工作，好看、好玩又實用！

此外，他並推出少量的「潭雅神起飛小飛機」、「挺專業的手機名片座」。小飛機可以利用橡皮筋的彈性彈射起飛，搭配「潭雅神起飛」標語讓人印象十足！

周永鴻表示，因為團隊組成相當年輕，所以平時討論常常會有創意十足的點子出現，雖然自身製作選舉文宣物的經驗很豐富，也盡量讓團隊成員有發揮創意的空間，團隊成員經過討論互相學習累積的能力，就是他衝刺選戰的強大戰力！

無獨有偶，豐原區社皮里長參選人涂力旋，也分別推出紙風車及木陀螺等宣傳品，以爭取有小孩的年輕爸媽認同。他表示，紙風車及木陀螺都會旋轉，與其名字結合，表達「用力旋轉未來」的從政理念，而且透過折紙風車，民眾就可看見其爭取社皮活動中心、轉變托兒所境及改變152公車班次及準點率等政見。

涂方旋希望藉由兩項創新的文宣品，與選民互動，9月底開始發放，其中，木陀螺因造價較高，將於30日競選總部成立時贈送給到場選民，限量500份。