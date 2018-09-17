朱立倫今晚宴請郝家軍 幕僚澄清非為總統大選暖身

2018-09-17 12:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底即將卸任的新北市長朱立倫，政治動向備受關注，繼9月初邀宴時任國民黨主席的黨務幹部後，今晚將於板橋凱撒大飯店宴請前台北市長郝龍斌的市府團隊，朱立倫動作頻頻，「郝、朱結盟」是否為2020總統大選暖身，引起外界揣測。市府幕僚澄清，這只是每年1次的例行性餐會，外界不須過度解讀。

郝龍斌擔任台北市長時，台北市政府與新北市府官員經常在耶誕節或跨年活動時互訪，或兩市府輪流作東聯誼交流，雙北互動頻繁，2014年底郝龍斌卸任市長後，新北市府向郝家軍「借將」5位局處首長，包括新聞局長張其強、衛生局長林奇宏、交通局長王聲威、原民局長楊馨怡與教育局長林奕華。

新北市政府發言人張其強表示，過去他任職北市府時，雙北市府交流密切，本來都會定期舉辦聚會，聯繫感情，彼此雖然已經沒有公務上的往來，但仍有私人情誼，今晚也是例行性餐敘，外界不須多作解讀或聯想。

據了解，朱立倫去年7月19日邀宴黨主席時期的黨務主管幹部時，因郝龍斌人在國外，去年8月15日補邀郝餐敘，便以郝市府出借的5位局處首長名義，順道邀「郝家軍」到新北市府聚餐，重啟郝、朱市府餐敘聯誼活動，去年剛好碰上815大停電，引起一陣騷動。但郝龍斌的母親日前過世，今晚能否出席還是變數。

市府幕僚透露，原則上過去郝市府團隊的局處首長，現在都是「退休」身分，未擔任公職，沒意外的話將全員到齊，至於郝龍斌也應允將出席餐會。