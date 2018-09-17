花蓮代理縣長就職 蔡碧仲：依法行政、公開震災資訊

2018-09-17 12:02

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮代理縣長蔡碧仲今天宣誓就職，強調代理期間首要任務要進行災後重建、關心災民，並公開震災資訊，以正視聽；面對即將到來的選務工作，也將建立一個公平、公正的平台，要求公務員依法行政、端正選風，在離開之前，務必找到一名能夠賡續、主持好縣政的新縣長。

花蓮縣政府今早於大禮堂舉行「花蓮縣第17屆代理縣長宣誓就職暨交接典禮 」，在內政部長徐國勇監交下，蔡碧仲與花蓮縣政府秘書長顏新章完成交接儀式，縣府局處首長、縣議會人員，及各司法界官員均到場祝賀；儀式結束後，蔡碧仲還大方公開昔日神秘花蓮縣長室，邀媒體記者入內參觀。

蔡碧仲在交接典禮上，讚許花蓮是一個好山、好水、好「自由」的環境，強調就任後的首要任務，就是要關心因206強震、還沒有房子住的災民，傾全縣之力幫助震後災民，並允諾「絕對公開」所有震災資訊，讓社會大眾知道善款的流向與運用。

面對即將到來的年底選舉，蔡碧仲也說，擔任十幾年的選監小組召集人，對於選務工作，一定會秉持公平、公正的原則，建立公平的選舉平台很重要，這是自己理想，也是花蓮縣政府的法定義務，由花蓮縣選舉委員會選監小組「端正選風」，至於查緝賄選，則會交由司法警察機關。

蔡碧仲說，花蓮縣民有自由意志，一定能把選票選給適當的人選，未來3個月要努力的地方，就是要讓選務工作公平、公正且可受檢驗，杜絕靠財力、蒙騙當選的候選人，找到一名能夠賡續、主持好縣政的縣長。

對於接任代理縣長後，外界諸多傳言，蔡碧仲今天也一一回應。他說，面對網路訊息及不同意見的表達或抗爭，都會給予「尊重」，但沒有證據的事切勿無的放矢，另對於縣府人事安排暫時沒有任何成見，將與秘書長顏新章了解目前人事現況，有信心安定縣府同仁的心，強調只要與自己接觸的人鮮少「人嫌」，相信大家一定會接受我。