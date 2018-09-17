媒體民調落後 姚文智：三足鼎立波動本來就大

民進黨台北市長參選人姚文智，17日召開「推動首都大環線」政策記者會。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-17 11:49

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選舉倒數67天，據1平面媒體最新民調顯示，國民黨提名的丁守中急追現任市長柯文哲，兩人差距僅4.1%，民進黨提名的姚文智則為10.4%。對此，姚說，所有民調都會參考，但在三足鼎立的狀況下，民調波動會特別大，也要提醒市民，民調背後各有立場，仍對自己選情很有信心。

姚文智今天上午召開「推動首都大環線」政策記者會，會後受訪媒體詢問，據某電子媒體今天即將公布台北市長最新民調，柯文哲拿下37%，丁守中拿下32%，姚文智則拿下11%；姚表示，所有民調都參考，一直盼以推出北市未來發展政策，爭取選民支持；他說，在三足鼎立狀況下，民調波動會特別大，也要提醒市民，民調背後有來自不同立場，需要更深入解讀，「就像自己之前大家說自己民調很低，後來成長3倍，那樣的論述也不是事實」，自己對選舉仍非常有信心。

對於民調顯示，姚在5月拿下13%，今天最新數據顯示下滑至10%，且柯丁在年齡層都各有優勢；姚仍強調，在三足鼎立狀況下，民調波動會「特別敏感」，所有民調會參考，還是要提醒大家解讀不同來源的民調；他說，會持續拜訪基層、釋出欲推動政策，爭取更多人支持。

有媒體追問，綜觀兩份民調數字顯示，柯下滑、丁攀升，姚的民調則持平；姚說，答案一樣。

媒體詢問，傳出姚文智民調在8月底前若仍在15%以下，民進黨中央會有一些「作法」；姚說，選舉過程始終有很多假新聞、傳言，有人操作帶風向，對自己的羞辱霸凌，自己都了解，也是一路走過來；今天都9月17日，若再談8月31日的假新聞，難道每天糾纏這些不同謠言嗎？大家往前看吧。

媒體問，兩份民調都顯示柯下滑，如何看待？姚說，柯市長最近對果菜市場改建案爆粗口，很多政策也發現他跟民進黨過去支持，是不一樣的人，大家心理很有感。

至於民調提到柯的施政滿意度與不滿意度，前者僅高於後者3%；姚說，自己看到柯的滿意度是不斷下滑，就像大巨蛋的問題，有逾六成的人不滿意他的處理，議員日前進去會勘也發現問題重重，待很多真相更清楚後，大家就對於柯這4年政績不會滿意，「換一個市長做做看，會是下一個階段選舉的主軸」。

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