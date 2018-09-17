推縱走步道提振經濟？ 柯Ｐ：不可能每個外國人都去龍山寺

台北市長柯文哲（左2）17日出席「台北步道秋季大縱走啟動記者會暨成果展」，和貴賓一同完成啟動儀式。（記者黃耀徵攝）

2018-09-17 11:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今有平面及網路兩份最新民調出爐，分別顯示現任市長柯文哲領先國民黨參選人丁守中4%、12％。柯文哲今早被問及內部評估哪份民調比較準確時僅說，民調看看就好，要用一千份樣本去猜測，不太容易，本來就有誤差。

柯文哲今早出席「台北步道秋季縱走啟動記者會」後接受媒體聯訪，對於近期頻頻對軍公教釋出利多，包含五萬個兼職機會、恢復公有場館優惠等，但民調結果似乎政策沒有發揮效力，柯表示，自己也沒有在想啥，反正每天該做的市政就做。

至於外傳若民進黨姚文智八月底的民調若沒有超過15%，黨內將勸退不要選了，媒體問柯認為有可能嗎？柯直言不可能吧，哪有可能。

由於該網路民調顯示，五成受訪民眾認為北市最需要解決的問題首先為「經濟建設」，柯市府此時推出與觀光相關的「縱走步道」，是否也為提振經濟？柯指出，在地化、產業化跟國際化，是北市府在推政策時要計算的三個面向，去四獸山看會嚇一跳，那麼多外國人，表示很多外國背包客來台灣，有這樣的需球。

柯笑說，總不可能每個外國人來都帶去龍山寺，全世界可以在30分鐘內泡溫泉又能看海的地方沒幾個，台北市登山步道下山容易，風景「環顧」、生態豐富，所以把北市的登山步道整理起來，讓外國遊客有登山步道這個選項，變成新興產業。

此外，平面民調指，若以政黨傾向來看，泛藍選民認為丁守中最有能力解決大巨蛋問題。柯說，大巨蛋就是很多小問題不解決，累積到後來就變成一個很大的爛攤，「不過我們還是會把它解決掉啦！」但總是要合法跟安全，他重申自己從頭到尾態度很清楚，不會刁難也不可能放水，9月20日反正進都審，用審議方式解決。

被問及姚文智說他任內沒有一條捷運完工，卻明批前瞻、暗地找官員喬，柯則回「開玩笑 我們捷運萬大線跟東延線有開工，就已經很厲害了！」