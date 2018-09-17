總統接見聖克里斯多福部長：合作面對氣候變遷挑戰

總統蔡英文（右）17日在總統府接見聖克里斯多福及尼維斯資深部長暨尼維斯事務、勞工、社會安全及宗教事務部長艾默里（Vance Amory）（左），雙方握手致意。（中央社）

2018-09-17 11:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「聖克里斯多福及尼維斯資深部長暨尼維斯事務、勞工、社會安全及宗教事務部長艾默夫婦，強調台克透過雙方合作計畫，共同面對氣候變遷的挑戰，並盼未來持續加強合作，提升兩國邦誼。

總統說，兩年多前，艾默里夫婦曾來台參加她與陳副總統的就職典禮，此次來訪，適逢聖克里斯多福及尼維斯國慶日，別具意義，她要代表台灣人民表達最誠摯的歡迎與祝賀。

總統指出，台灣是聖克里斯多福及尼維斯第一個建交的友邦，兩國從1983年建交以來，除了共享自由、人權與民主法治價值，在農業、教育及公衛等領域都有緊密的合作關係。

總統提到，過去兩年來，我們不斷促進雙方的交流合作。像是在經貿發展上，去年8月，我們籌組投資考察團到克國，鼓勵台商尋求在當地發展的機會，今年也將再次派團前往考察。

總統說，台克兩國也共同面對氣候變遷的挑戰，近年，克國農業受到氣候變異的衝擊，影響國家糧食安全和農民的生計。從今年起，透過雙方合作計畫，克國將逐漸提升農業系統韌性，也協助農民應用防災資訊降低災損。透過執行這項計畫，不但加深台克兩國邦誼，也讓台灣在全球因應氣候變遷上做出更多貢獻。

總統強調，「相互合作，共同發展」是我們的目標。克國是台灣在加勒比海的堅實友邦，她要感謝克國長期支持台灣國際參與，在聯合國大會等重要國際場合為臺灣仗義執言。她也期待未來持續加強合作，提升兩國邦誼。