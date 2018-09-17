民意基金會民調 3成1贊同總統蔡英文處理國家大事方式

2018-09-17 10:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今發佈「台灣人眼中的蔡英文總統」民調。總統蔡英文聲望方面，31.2%民眾贊成蔡總統處理國家大事方式，54.5%不贊同。行政院長賴清德上任一年的施政滿意度方面，47.4%滿意賴清德施政表現，46.4%不滿意。

在重大人事安排方面，36.5%同意蔡總統總能選擇適當人選出任內閣部會首長，56.8%不同意。38.1%同意蔡總統能有效管理和領導政府，59.2%不同意。

38.1%同意蔡總統是果決且強有力的領袖，56.5%不同意。32.6%同意蔡總統能促成政黨合作解決棘手問題，61.7%不同意。41.6%同意蔡總統能為這個國家帶來所需要的改變，53.5%不同意。

43.2%同意蔡總統在意老百姓需要，51.9%不同意。46%同意蔡總統是將國家利益置於個人利益之前的人，46.2%不同意。37.%同意蔡總統是信守承諾、說到最到的人，56.2%不同意。

本次民調是由財團法人台灣民意基金會委託山水民意公司執行。訪問對象為全國20歲以上成年人。以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。訪問日期為107年9月9日至107年9月11日。有效樣本1075人。抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2.99個百分點。依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。