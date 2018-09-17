蘇啟誠之死 鄉民點名這些媒體人該道歉

2018-09-17 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠不幸過世，輕生原因疑和日前台灣旅客滯留關西機場以及「中國派專車到關西機場接送」的假新聞有關。然而有PTT鄉民發表文章，統整在「中國派專車」假新聞出現後，在政論節目率先攻擊駐大阪辦事處的媒體人及名嘴，網友強調這些人應該出來道歉。

PTT鄉民指出，在9月6日出現「中國派專車」假新聞後，「當天最早配合假新聞攻擊大阪辦事處、配合宣傳中國假新聞」的有5個人，分別是賴岳謙、黃暐瀚、帥化民、黃世聰、朱學恒。

PTT鄉民整理出5人在各政論節目上的言論，賴岳謙、黃暐瀚、帥化民3人在9月6日播出的中天《新聞深喉嚨》批評辦事處，賴岳謙曾表示：「他們（中國）調派了15輛的遊覽車，也就是進入了關西的機場。」黃暐瀚則是針對大阪做出批評，強調辦事處「只要租汽艇就可以把人送到神戶」，可從神戶機場回來，但是「我們的辦事處事休息的」；帥化民則是說：「這個外館我講真的，大阪的辦事處，接電話都可以撤職了，你也可以辭職了。」

黃世聰與朱學恒則是出席9月6日播出的東森《關鍵時刻》節目，朱學恒在節目中解讀台灣駐日經濟文化代表處的Google評論，直言「整個駐日代表處從頭到尾，從東京到大阪表現都爛到不行」；黃世聰則說：「我們的臺北駐大阪經濟文化辦事處是休息，但是中國大使館卻是動用資源援助所有旅客，當時真的有人打去 打去的話是電話不通。」

該名PTT鄉民直言，當時日本遭受颱風災害跟地震雙重打擊，日本人內部也亂成一團，但在台灣居然還有人配合中國統戰的假新聞攻擊外交人員，呼籲這些媒體人應出來道歉。

相關影音連結：

9/6中天《新聞深喉嚨》

9/6 《關鍵時刻》