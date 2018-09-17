台大教授批「政治任命」使節 謝志偉：國民黨早有先例！

外交部大阪辦事處長蘇啟誠輕生不治，引發國內議論。（圖擷取自臉書）

2018-09-17 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠不幸過世，台大政治系教授蘇宏達以「誰殺了我們的外交官？」為題發文，指控民進黨政務任命「殺死外交官」，昨還進一步要求民進黨公布政務任命名單。對此駐德國代表謝志偉反批，政治任命的「特任大使」始作俑者就是國民黨，包括蔣孝武、金浦聰等人都曾擔任特任大使，且「特任大使」也是國際慣例。

蘇宏達認為，從民進黨執政後，越來越多重要的大使、公使、代表、副代表，都是政治任命，而把經由考試培養的外交文官加以調職，派上完全未經通過外交資格考試的政治人物。

謝志偉今晨在臉書反批，蘇宏達彷彿不知國民黨政府是「特任大使」的始作俑者，包括王昇、蔣孝武、金浦聰等人都曾是特任大使，也彷佛他不知「特任大使」是國際慣例。針對蘇宏達批評「政要化使節」佔盡A區好缺，謝志偉則強調，他也曾兩次任駐德特任大使，迄今前後約4年，對政治任命的特任大使來説，「我們眼裏只有『戰區』，沒有『A區』。」

謝志偉認為，蘇宏達對於好友蘇啟誠輕生而不捨，但毫不考量其中假新聞、酸民及中國之操作，而造成其意欲藉機亂棒打死為台灣國際處境奮戰不懈的部長、總統之「消費」印象，恐亦應非蘇教授之本意，「再怎麼說，殺死蘇啓誠處長的源頭至少有一部份也是中國的操作無疑。平常對中國打壓我外交空間及人員視若無睹，卻忽然為外交人員抱起屈來，我相信，也難慰蘇處長在天之靈的。」