今年國慶僑胞返台人數將銳減？傳僑委會自砍接待預算

今年國返台僑胞人數銳減？傳僑委會自砍接待預算。圖為僑胞自製加油海報為女籃加油（資料照）

2018-09-17 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕雙十國慶即將到來，僑胞返台慶賀人數成了兩岸外交戰的一個檢視，去年返台人數為近6年之冠，今年情況傳出不理想，據網媒報導，挺藍僑胞今年返台人數銳減，只能是挺綠僑胞撐場，但整個慶典安排又讓老僑覺得「舟車勞頓」，加上中國出手干預威脅，又有11月底大選，以致預測，返台人數可能大減，僑委會甚至自砍接待預算。

《上報》報導，今年究竟會有多少僑胞返台，目前仍在統計階段，但是以到目前的了解，今年情況特殊，在實質僑胞行程上，有數個直接因素，一是11月底就將台舉行九合一大選，已有僑胞表示將返台投票，整個行程後挪，在10月慶典就不返台；二是親藍僑胞不滿軍公教年改，也不想返台。

三是，整個慶典安排讓一些年高齡僑胞覺得辛苦，以去年為例，慶典前一晚，先到台中參加同慶晚宴，吃完飯返回台北，隔天雙十一清早去總統府前觀禮，當晚又到台東看國慶煙火，兩天下來，中高齡胞身體「凍不條」，乾脆放棄參加活動。

報導指出，目前僑委會已預測僑胞返台人數可能減少，於在編列明年度攸關雙十慶典的「國內慶典活動接待服務費用」時，較今年度減少303萬元。