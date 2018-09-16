移工及新住民同慶中秋 陳學聖、鄭文燦一前一後爭取支持

2018-09-16 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕移民署桃園市服務站攜手桃園市越配權益促進會及桃園市政府文化局，16日下午在中壢區公民會館舉辦中秋文化體驗、手作燈籠及品嚐越南月餅活動，國民黨桃園市長參選人陳學聖、尋求連任的鄭文燦，一前一後到場爭取支持，讓這場中秋活動增添濃濃選味。

桃園新住民及新移工人口約17萬人，其中新住民約6萬人，越南籍配偶更超過1萬人，有趣的是，在越南的中秋節也是兒童節，小孩子會提著鯉魚燈籠到處玩樂，期盼長大後能夠「跳龍門」步步高升，還可以看花燈及水燈，是大家一同出門盡情歡樂的好日子，唯一跟台灣一樣的習俗，就屬吃月餅了。

活動過程中，陳學聖和來自越南的新住民婦女、小朋友玩得不亦樂乎，他強調桃園市不僅年輕，也是擁有多元族群文化的城市，這些多元的文化豐富了桃園市，也是桃園引以為傲之處。當選市長後，桃園不只要有新住民文化館，還要有新住民創意園區，未來會在市長辦公室成立「新移民工作小組」，親自領軍，友善對待新住民新移工，強化與其母國官方聯繫，並恢復新移民家庭重點學校文化傳承活動，鼓勵協助新移民媽媽帶孩子回娘家。

鄭文燦傍晚出席活動時表示，他是非常照顧支持新住民的市長，他時常提到越南（Vietnam）、印尼（Indonesia）、菲律賓（Philippines）、泰國（Thailand）東南亞四國，就是「VIPT」，代表著「VIP for Taiwan」、「VIP for Taoyuan」，既是台灣的鄰居，也是最好的朋友。他強調，把桃園打造為對於新住民友善的城市，不是口號，而是桃園市的現在進行式，市府正以新住民服務中心、社團、社區、學校，四種模式，共同協助新住民的在地權益，讓桃園要成為新住民友善城市。