蘇貞昌新莊競總開張 「要在新莊多贏一些！」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌的新莊區競總暨後援會成立大會今天下午在新莊體育館外廣場舉行，黨籍立委和市議員排排站。（記者陳心瑜攝）

2018-09-16 22:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的新莊區競總暨後援會成立大會今天在新莊體育館外廣場舉行，蘇貞昌並為各區幹部授旗，現場湧進約五千民眾，不少民眾更席地而坐，由於新莊為偏綠選區，蘇貞昌向台下民眾喊話「要在新莊多贏一些！」開玩笑表示，這樣在其他區輸的票才能贏回來。

蘇貞昌晚間由黨籍立委吳秉叡、蘇巧慧、呂孫綾和以及新北市議會副議長陳文治、市議員賴秋媚、何淑峰、陳科名和鍾宏仁陪同下成立競選總部。

蘇貞昌說，自己對新莊有特殊情感，當年就是在新莊的姊姊家借住，苦讀後考上律師的，更向向坐在台下的姊姊與姊夫揮手致意。

蘇貞昌說，於台北縣長和行政院長任內，催生了新莊體育館、行政院新莊聯合辦公大樓以及國家電影中心，如今新莊已是人口多達四十萬的都會區，但現在的市政府不但沒有妥善建設新莊，還放任許多壞事發生，像是桃園A7合宜宅的汙水汙染到新莊水源地，甚至規劃殯葬專區，讓他重回新莊時相當感慨。

蘇貞昌說，上任後將推動垃圾清運新政，並補助65歲以上長者免費裝假牙，市政府要從市民的角度為民眾服務。