假新聞衝擊台灣社會 蔡英文籲民眾做好3動作

總統蔡英文表示，網路最近有很多假消息、假新聞，有些是要影響選舉，有些是要破壞台灣社會穩定、製造衝突對立，她拜託大家，看到奇怪消息時一定要先查一下。（記者張忠義攝）

2018-09-16 21:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德，今晚聯袂至高雄參與2018百工百業挺改革活動﹔蔡英文再次提及假消息假新聞對台灣社會的衝擊，呼籲鄉親做好三個動作，快查證、別傳播、幫澄清。

蔡英文表示，網路最近有很多假消息、假新聞，有些是要影響選舉，有些是要破壞台灣社會穩定、製造衝突對立，她拜託大家，看到奇怪消息時一定要先查一下，也拜託行政部門，要用最快速度講清楚，別讓一些人一些組織，用假消息假新聞影響選舉，讓台灣人事後怨嘆。

所以她想拜託大家聽見假消息假新聞時，要有三個動作，趕快查證、不要傳播、幫忙澄清。

蔡英文同時指出，她在2016年總統選舉時說過，將來中央政府的政務官與事務官，有很多會來自南部，中央思考政策時，才可以加入南部需求、加速南北平衡。

她當選總統後便開始思考，有哪些政務官、事務官可請來台北參加內閣，讓國家政策推動時，有南部官員可幫忙思考，現在內閣有很多來自高雄、台南、嘉義的政務官事務官，這部分要感謝高雄市民。

蔡英文提及高雄發展必須持續下去，需要一個可以接棒，很認真打拚、可信任、對高雄有愛，對高雄有願景的人，就是陳其邁。

她相信陳其邁做市長，建設一定會繼續，不管是捷運、治水、海音中心、數位內容、郵輪產業、會展產業等，中央一定全力支持高雄，讓高雄發展更快更好。