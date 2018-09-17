通過傅崐萁案報告 監院召委：未留意審判中自責

2018-09-17 00:12

〔中央社〕監察院司法及獄政委員會8月通過前花蓮縣長傅崐萁合機炒股案調查報告。司獄委員會召集人蔡崇義今天說，他尊重司法審判，未能留意傅案當時還在審判中，通過調查報告深感自責。

傅崐萁因合機炒股案遭判刑8個月確定，即將入獄服刑。傅崐萁13日召開記者會時指出，所謂合機案是突襲性裁判，監察院通過的調查報告送到最高法院，因為此案毫無證據，最後由汙點證人在庭上作證是被檢調教唆，且法官等再竄改筆錄，監察院已糾正台中高分院。

對此，根據監察院網站顯示，監察院8月15日通過由監委劉德勳提起經司法及獄政委員會通過的調查報告，是要求司法院檢討改善，而非糾正案。

不具名監委回顧8月15日司獄委員會當天開會情形，監委聚焦在於年改釋憲案，究竟是要單獨審查，還是聯席審查，會中爭議許久，一直吵到下午2時許。而所謂的傅崐萁一案，則是加列，排在最後的第15案，根本沒有人留意到與傅崐萁審判中的案件有關，尤其是調查報告中的陳述人是「廖OO」，並非「傅OO」。這一案最後闖關成功。

直到傅崐萁記者會中指監院有此調查報告，監院第一時間還沒有查出，最後才發現原來「廖OO」違反證券交易法的案件，就是傅崐萁正在審理的合機炒股案件。

對此，擔任司獄委員會召集人、監委蔡崇義下午受訪時相當自責。他說，他自己是資深法官出身，絕對尊重司法獨立審判，自是不會干涉審判中的案件。

歷經此事，蔡崇義感到抱歉與自責。他說，日後會將司獄委員會的每一個案子都帶回家仔細看過。由於委員會是上午召開，下午則絕對不會排約詢，讓大家好好討論每個案件，讓委員會通過的案件不至於為人詬病。

根據監察法施行細則第27條、大法官釋字325號解釋文，個人在訴訟中的案件，除非「定讞」，否則監察院不能結案要審判機關參考，以免侵害審判權。

傅崐萁與廖姓友人指控台中高分院「在言詞辯論程序中，審判長並未就該沒收金額部分進行證據調查、也未讓當事人表示意見，且言詞辯論程序提示11項、審判筆錄卻載12項等」。劉德勳的調查報告案認為，台中高分院對陳訴人訴訟基本權的保障程序上顯有不周、未盡審慎之違失，司法院也應檢討或研提處理此類案作業程序，杜絕爭議。