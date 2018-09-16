花蓮無縣長官邸 代理縣長蔡碧仲首晚恐入住飯店

法務部政務次長蔡碧仲（右二）將代理花蓮縣長，但花蓮縣無縣長官邸，蔡碧仲代理首晚恐入住飯店。（資料照）

2018-09-16 17:23

［記者王峻祺、游太郎／花蓮報導］花蓮縣因無縣長官邸，法務部政務次長蔡碧仲明天代理花蓮縣長後，首晚恐將由「公款」支付直接入住飯店，或由縣府安排住進府後路員工職務宿舍，但因宿舍區設備老舊，屋齡均有30年歷史，縣府將尊重代理縣長意願後，協調未來代理期間的居所。

花蓮縣政府研考處副處長葉俊麟表示，內政部上週五才確定代理人選，花蓮因無縣長官邸，加上府後路縣府員工職務宿舍全滿，離職員工也需給3個月時間才能搬離，由於設備老舊尚未整理，臨時入住實在有困難，將尊重代理縣長意願後再安排住所，不排除考慮先入住飯店。

縣府資深員工指出，花蓮原有縣長官邸，官邸舊址位於現今花蓮市公園路「福康飯店」，前縣長陳清水還曾在官邸辦公過，但因歷任縣長均有自宅、不住官邸，導致官邸閒置30年以上，由於建物老舊不堪，加上縣庫財政困難，於是在縣長謝深山任內、經縣議會同意後公開標售。

據花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會曾張貼訊息公告，官邸所在的花蓮市北濱段1010地號及民德段403地號辦理公開標售，開標日期及地點為2008年6月17日（星期二），上午10時在花蓮縣政府第二會議室當眾開標。經查花蓮縣有非公用土地（2007-2010）標脫價格明細表，鄰近公園路與三民街交叉處、台灣銀行花蓮分行北側的官邸土地，在2008年以每坪199940元標出，總得標價為9036萬元；2014年取得建造執照，由名達開發股份有限公司起造、雙喜營造股份有限公司承造。

花蓮原有縣長官邸，官邸舊址位於現今花蓮市公園路「福康飯店」，前縣長陳清水還曾在官邸辦公過。（記者王峻祺攝）

縣府資深員工指出，花蓮原有縣長官邸，因閒置30年以上，加上建物老舊不堪、縣庫財政困難，於是在縣長謝深山任內、經縣議會同意後拍賣。 （記者王峻祺翻攝）