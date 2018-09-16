參選人入場標準不一？ 民進黨及時力質疑竹縣府打壓

2018-09-16 17:01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹縣議員參選人王誠緯、竹北市民代表參選人蔡蕥鍹今天發佈新聞指出，縣政府政風處15日在文化公園辦活動，讓現任從政人士可穿競選背心進場，他們在場外發宣傳品卻被制止還架走驅離，感覺像是白色恐怖。

時代力量縣議員參選人、律師連郁婷也在臉書上針對這個活動貼文說，她去發扇子被制止，但前副縣長的競選看板直接掛在縣議會門口、某現任議員也是直接帶著要參選議員的兒子進縣政府拜票，一個開放空間的公園，卻不准發扇子嗎？

新竹縣政府政風處澄清說明，為避免影響活動進行及符合行政中立，要求各參選人及其團隊不要穿著競選背心在圓形廣場活動場地內進行拜票及發放宣導品，並無限制參選人在活動場地外拜票或發放宣導品，對於穿著競選背心之現任者和非現任者均予勸阻。

王誠緯和蔡蕥鍹的新聞稿指出，王誠緯到場時政風室人員制止不能穿競選背心入場，服務團隊不能進入，而且對方還說：「民進黨就是來亂的！」王誠緯氣到跳腳反嗆：「你們是針對性，公園是公有地，請問為什麼不能進入？」

蔡蕥鍹說，她在公園外圍發宣傳品被政風室人員錄影，對方說：「還沒選上就違法，選上還得了！」她以手機攝影也遭對方揮帽制止，並強行將其架走驅離，她驚嚇之餘只能大叫：「救命！」雖然沒有受傷，但質疑這已執法過當及妨害人身自由？

政風處表示，並無限制參選人在公園外側發放宣導品給民眾及蒐證，在場均以口頭勸阻 ，並無蔡蕥鍹所說遭強制驅離架走情形，也無執法過當及妨礙人身自由，若有不實言論，縣府不排除採取法律途徑，捍衛縣府與公務人員清白。

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