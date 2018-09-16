百工百業挺改革台南誓師 蔡英文向淹水災民說「辛苦了！」

總統蔡英文（中）、行政院長賴清德（左二）等人今共同爲民進黨台南市長參選人黃偉哲（右二）造勢。（記者萬于甄攝）

2018-09-16 16:41

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨9月起在全台14縣市舉辦百工百業挺改革大會師，今則在台南嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，由總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德等人，推薦民進黨提名台南市長參選人黃偉哲，蔡英文也說，台南未來的政策，由賴清德規劃、蔡英文支持、黃偉哲全力執行。

行政院長賴清德、國策顧問黃崑虎、黃崑濱以及台南市各議員、里長參選人、百工百業人士，約2、3000人到場力挺黃偉哲；總統蔡英文先向台南的鄉親說聲「辛苦了！」，因為台南日前出現短時間的強降雨，造成部分地區淹水，讓大家受苦，她相當不捨。

蔡英文說，極端氣候的強降雨，不僅是在台灣，連日本也遭遇到，因此這不是政治口水可以解決的事情，國民黨曾批民進黨治水無效，但事實也證明，因有效的治水減少淹水面積、淹水消退的時間也變快，未來行政院也會針對極端氣候推動各項因應的治水工程。

蔡英文也提到，過去政府不願意做的年金改革、好幾十年討不回來的不公義的不當黨產、減稅等，民進黨也一一推動做到了，另外像台南鄉親久等的捷運系統，行政院長賴清德也宣布將其列入前瞻計畫預算大力支持推動。

此外，蔡英文說，現在有許多假消息、假新聞，有些假消息甚至是來自對岸，因對岸發現台灣是一個民主自由的國家，台灣不能管制新聞，更尊重言論自由，所以利用這點放假消息，讓台灣社會產生對立，互相誤解造成衝突。

蔡英文也乘機向民眾說明，若在LINE、臉書上看見錯誤的消息，千萬別轉傳下去，更要勇敢站出來指證錯誤，政府也會趕緊出面澄清錯誤。

蔡英文表示，台南絕對不能因為過去的好成績，而在選舉期間鬆懈，選舉沒有穩贏，而黃偉哲是一位優秀的人才，在台南服務也超過20年，準備這麼多年，希望大家能給他一個機會，未來台南的建設，就是「賴清德規劃、蔡英文支持、黃偉哲全力執行」。