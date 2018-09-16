高思博新台南起義 侯友宜、韓國瑜同框「灌氣」

2018-09-16 17:21

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨新北市、高雄市與台南市3位市長參選人侯友宜、韓國瑜及高思博，今下午在台南首度合體同框與青年座談，韓國瑜直指南台灣經濟現況不行，他與高思博都選上市長，高雄可以結合台南成立農漁畜產聯盟，讓南台灣最好的物產都能賣的出去；觀光客、投資客願意來台，把南台灣打造成台灣最有錢的區域，韓國瑜並與高思博當場簽署南、高雙城跨域合作意向書。

在國民黨南市黨部與高思博競總規劃下，侯友宜與韓國瑜首度到台南為高思博加油打氣。對於為何台北市長參選人丁守中缺席？市黨部主委謝龍介說明，此次6都市長參選人都有邀請，但其他3位參選人都有要公行程，日後會再邀丁守中南下為思博灌氣。

侯、韓、高3人先在高思博競總與青年座談，但與會群眾多是中、老年人。高思博競總說明，原來只規劃40位青年對談，但現場實在太熱烈，自主來的鄉親絡繹不絕，不可能拒絕他們，人數遠超過預期，造成此現象，顯示高思博沒有動員，也無法控制現場鄉親的年齡。

侯友宜表示，從警30多年，為治安工作出生入死，不分顏色、只分黑白，即使為打擊犯罪、色情引來眾人罵，他依舊拚「頭前」，不曾驚惶過，正義、榮譽是他一生的價值，這次選舉他要團結台灣人，不製造衝突對立、不做無謂攻擊，要用正向力量打贏這場仗。

韓國瑜回憶過去南台灣錢淹腳目的榮景、感嘆說，南台灣對民進黨很寬容，民進黨做錯事，南台灣人民都能原諒，但南台灣人已給民進黨在高雄市、台南市執政分別有30多年及20多年，不能再縱容下去，如今南台灣經濟實在不行，他跟思博選上市長後必能聯手翻轉南台灣成為全台最有錢的區域，政治就讓台北去發展，南台灣專心拚經濟。

高思博重申台南老中幼有3缺，老人沒健保補助、中年沒頭路、幼年沒公托；市府又對人民課最重的房屋稅，對這種暴政，他發起新台南起義，但台南起義不必流血革命，11月24日用選票讓台南改朝換代。因為起義要有殺氣，侯友宜與韓國瑜就是來補他稍不足的殺氣，還要補充正氣、義氣與豪氣，就能為台灣出口氣！