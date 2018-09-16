葉菊蘭暗批侯友宜 侯辦：尊重家屬感受

鄭南榕遺孀、前客委會主委葉菊蘭暗批國民黨新北市長參選人侯友宜是平庸邪惡之人，侯友宜競選辦公室表示，尊重家屬的感受。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-09-16 16:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天成立客家後援會，鄭南榕遺孀、前客委會主委葉菊蘭現身會場力挺。葉菊蘭表示，任何選擇做為「平庸邪惡之人」的這些人，最後還是難逃自己良心的審判，被解讀是暗批國民黨新北市長參選人侯友宜。侯友宜競選辦公室表示，尊重家屬的感受。

葉菊蘭今受訪表示，蘇貞昌從年輕至今，一直站在正義的這一邊，「不像有些人，像漢娜鄂蘭在書中所講的平庸的邪惡，選擇寧願做平庸的邪惡之人。」而鄭南榕是台灣正能量的代表，平庸邪惡之人已經無法再傷害鄭南榕，任何選擇做為「平庸邪惡之人」的這些人，最後還是難逃自己良心的審判。葉菊蘭的發言雖然沒有指名道姓，但被外界解讀是暗批侯友宜。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群對此表示，尊重家屬的感受。

侯友宜時任中山分局刑事組組長，當年奉命拘提自由時代雜誌社創辦人鄭南榕，警方發動攻堅行動時，不願被逮捕的鄭南榕點燃汽油、自焚身亡。侯友宜接受本報專訪時，曾說這是一場「不完全成功的救援」，引發爭議。