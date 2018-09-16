送「以核養綠」連署書遭拒 黃士修絕食逾70小時

黃士修表示，將堅持到中選會收件為止，而他倒下那刻，就是民進黨亡黨的開始。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-16 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕「以核養綠」公投領銜人黃士修14日原計畫再送2萬餘份連署書到中選會，但中選會不接受再度送件，因此黃士修等人在中選會前絕食抗議，目前已超過73小時。黃士修今（16）日再次強調「是老師逼我們提前交卷」，真正截止日期應是14日，同時也稱：「黃士修倒下那刻，就是民進黨亡黨的開始。」

綜合媒體報導，以核養綠行動小組在濟南路搭起帳篷，現場聚集逾百人群眾支持，高喊「以核養綠、公平選舉」聲援黃士修。黃士修表示，這些由全國志工一張一張簽回來的公投連署經得起外界檢視，但中選會的違法介入，顯示台灣引以為傲的民主已被政治力破壞殆盡，自己將以生命來守護台灣的民主。

黃士修更揚言，若總統蔡英文與行政院長賴清德不將中選會主委陳英鈐解職，並收下這些連署書，就絕食直到倒下為止。更批評中選會怕影響民進黨政權，用作弊手段把以核養綠公投「搓掉」，卻反而讓綠營基層都看不下去，「黃士修倒下那刻，就是民進黨亡黨的開始」、「民進黨要被非核魔咒綁架多久？」

對此，中選會副主委陳朝建則表示，以核養綠公投案6日送出後，就已由領銜人黃士修完成點收，中選會也開立清點收據，經查對後若連署人數合於規定，依法將於10日內公告公投案成立，若不符合人數則會再通知領銜人補件，「依法沒有再次收件的問題」。因為選務與公投行政有法定時限，上一階段程序未確定前，也沒辦法進行下一階段程序，為遵守程序，中選會不得再收件，以維護法制及程序規則公平性。

陳朝建也強調，一切都是依法行事，對每一個公投案的標準一樣，絕對沒有雙重標準的問題。