五星型男市長 林智堅Q版line貼圖爆紅

2018-09-16 16:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕五星級型男市長林智堅Q萌風的line貼圖昨天上架，引發網友搶下載收藏直呼「好可愛！」林智堅自己也邀請民眾加入下載行列，讓小智陪伴大家度過每一天。

「小智的新竹日常」貼圖，昨天下午才推出，就迅速在新竹在地群組爆紅，網友紛紛表示，「智堅好萌」、「一看到立馬下載」、「媽媽看我用馬上叫我送他」可見林智堅的高人氣。

貼圖共有16張，兩個代表竹市特色的隱藏版動物角色也加入貼圖中，精緻的設計讓人眼睛為之一亮。除了常見的日常問候語「早安」、「呷飽沒」之外，也加入現代年輕人的常用語，如「阿捏母湯」、「有事嗎？」等內容，因應各種狀況超萬用，雖貼圖獲得熱烈迴響。

新竹市民進黨市長與議員參選人12+1組成幸福特攻隊，持續以「世代合作、幸福接力」主軸打團體戰，也希望跳脫傳統模式的選舉，除了堅持「三不一要」選舉主張，不抹黑、不造謠、不攻擊，只端出牛肉政策，本月起也將推出兒童劇、小智號行動宣講車系列，讓民眾透過親子活動、創新選戰感受城市幸福氛圍，也讓選舉變成一場老少咸宜的活動。

此外，小智號戰車初登場，林智堅輔選列車第一站將於17日週一晚間六點在長和宮舉行，號稱是政治素人劉康彥人生中的第一場造勢，現場備有炒米粉與菜頭湯，歡迎市民前往鬥熱鬧。