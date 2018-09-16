高思博控黃偉哲收錢喬事 黃陣營諷扶不起的阿斗

2018-09-16 15:06

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博陣營今天出示法院判決所附的監聽譯文，再指控民進黨提名的市長參選人黃偉哲，在「崑陵山安樂園」案中收錢喬事，經法院認證無誤。黃偉哲競選辦公室發言人邱莉莉表示，本案已經判決無罪確定，高思博號稱法學專業卻不尊重司法，實在是斯文掃地。如同扶不起的阿斗，找再多人來站台也是無法挽回頹勢。

國民黨台南市長參選人高思博辦公室發言人毛嘉慶指出，黃偉哲在不得收受政治獻金時收了廠商的錢，也在明知廠商違法的狀況下繼續收受第二、第三筆金錢，並前往營建署施壓，黃偉哲雖飾言狡辯，但法官仍認定其對價關係，這些都是判決書白紙黑字載明，黃偉哲卻至今不敢正面回應、道歉，亦不認錯退選，實在是民主之不幸。

毛嘉慶表示，這些答案非常明白，黃偉哲不敢面對也是因為一承認就完全出局，但本於民眾檢視市長參選人的標準，建議黃偉哲正面處理，否則拖得再久，一樣也有裝不下去的一天。我們會把這些黃偉哲不敢回答的問題都記錄下來，並在適當時機一次公布答案供市民檢視。

黃偉哲競選辦公室發言人邱莉莉表示，高思博的民調落居「老三」，就是台南市民唾棄負面選舉的結果。本案已經判決無罪確定，高思博號稱法學專業卻不尊重司法，實在是斯文掃地。如同扶不起的阿斗，找再多人來站台也是無法挽回頹勢。她勸告高思博多談政策少抹黑，才能擺脫民調「老三」的窘境。