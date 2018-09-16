新北市長決戰菜市場 侯友宜要握到新北每一雙手

2018-09-16 15:01

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選團隊今天釋出兩支形象宣傳影片，影片內容為側錄侯友宜先前到三重區力行菜市場、雲林同鄉餐會上的影像；侯友宜競選團隊強調「百市萬攤」將繼續跑下去，侯友宜將續跑早市、黃昏市場和夜市握到新北市民每一雙手。

國民黨新北市長參選人侯友宜競選團隊釋出兩支形象宣傳影片，分別為「三重力行市場站出來」、「雲林同鄉站出來」，侯友宜旁邊全程以台語陳述，其中反覆著重自己是菜市場長大孩子、重情重義等特質、形象，影片中穿插拍攝現場民眾對於侯友宜的支持和加油。

侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠指出，9月初開始跑「百市萬攤」行程，侯友宜走入早市、黃昏市場和夜市，每每遇到熱情的攤商和民眾表達支持，都讓侯友宜相當感動；「百市萬攤」將持續跑起來。

侯友宜的競爭對手、民進黨新北市長參選人蘇貞昌也把握時間行程勤跑菜市場，其今天上午甫到三峽區公有市場掃街拜票。究竟跑菜市場握手打招呼能否增加選民青睞機會呢？一名61歲家庭主婦認為，當參選人雙手握住選民的手時，總會感覺對方很誠懇，「確實會覺得可以給他個機會看看」；另名31歲選民則說，仍會以參選人的政見和市政核心價值觀為投票指南，若是看不到該名參選人的願景藍圖，「握100次手也不會投給對方」。