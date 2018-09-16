出席客家文化協會大會 高思博：當選將成立客委會

高思博（右二）允諾當選市長後，將成立客家事務委員會。（高思博總部提供）

2018-09-16 14:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南客家文化協會今天在安平舉行會員大會，席開近200桌，國民黨台南市長參選人高思博出席，他允諾當選市長後，市府將成立客家事務委員會。

高思博表示，台南巿客家文化會館漏水沒人處理、冷氣壞掉也乏人問津，他上任後，一定成立客家事務委員會，並且整建客家文化會館。

今天，除了高思博外，其夫人周韻采也一起參加這場台南客家文化協會會員大會。