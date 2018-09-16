聯大將開議 唐鳳與環保署副署長將出席紐約活動

2018-09-16 14:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會將於美東時間9月18日在美國紐約聯合國總部登場。日前外傳環保署長李應元今年將延續去年做法，於聯大開議期間前往紐約發表台灣報告。但外交部今天表示，今年將由環保署副署長詹順貴率團前往，透過研討會說明我國在SDGs方面的最新進展。

第73屆聯大將於下週開議，我政府今年仍不提案入聯，續請友邦替我執言、聯名致函。而為使國際社會了解台灣是全球落實SDGs不可或缺的重要夥伴，去年我派出環保署長李應元赴紐約，自願發表我國首部「國家自願檢視報告」（VNR），也獲各界高度讚賞。

由於消息人士日前曾透露，今年也將派部長級官員赴紐約發表台灣參與聯合國目標報告，各界推測應仍是由李應元率團赴聯大參與活動。外交部北美司於上週二（11）時僅回應表示「今年安排還在溝通當中」。

外交部今天公布我於聯大期間的活動訊息，根據外交部，今年將由環保署副署長詹順貴率團前往，透過研討會說明我國在SDGs方面的最新進展。該研討會由我駐紐約辦事處、友邦及哥倫比亞大學氣候及社會國際研究所（IRI）合辦，主題為「永續發展全球夥伴關係：落實永續發展目標最佳實踐」。

對於環保署改派副署長前往報告，外交部今天僅表示，這與李署長行程安排有關，外交部尊重及配合環保署方面的決定，提供相關協助。

另，行政院政務委員唐鳳也將出席由我與哥大數據科學研究所合辦的專業論壇，就「社會創新」及「數位科技」等方式落實永續發展目標進行對談。唐鳳也將以「台灣數位閣員（Taiwan Digital Minister）身分在「亞洲協會（Asia Society）」與美國前亞太助卿羅素（Daniel Russel）分享數位治理實務經驗。

唐鳳也將參與「紐約青年論壇」及「僑界青年對談」兩場與青年對話活動，傾聽不同年輕族群對政府在推動社會創新、開放政府、青年賦權及透過落實SDGs加強國際參與的多元意見並進行交流。