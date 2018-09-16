台中市議員選將 林德宇成立競選總部

民進黨提名台中市大里、霧峰選區市議員參選人林德宇（右）今天與台中市長林佳龍（左）成立聯合競選總部，力拼「市長連任、議會過半」。（記者陳建志攝）

2018-09-16 14:45

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨提名台中市大里、霧峰選區市議員參選人林德宇今天與台中市長林佳龍成立聯合競選總部，包括林佳龍和立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、黃國書、張廖萬堅等人都推薦學經歷完整，又勤快、認真的林德宇，林德宇感謝大里、霧峰鄉親在初選的「牽成」，希望年底選戰再次支持，讓「市長連任、議會過半」。

台中市第13選區（大里、霧峰）應選6席，此次民進黨高額提名4席，競爭相當激烈，不過首次參選的林德宇，在初選時一鳴驚人拿下第2名，今天在大里成立競選總部，吸引數百位民眾到場支持，市長林佳龍為他披上彩帶，兩人還分別拿起象徵「好彩頭、好運旺旺來」的菜頭和鳳梨，立法院副院長蔡其昌則親授戰旗，現場「凍蒜」聲不斷。

林德宇說，自己擔任過屏東縣府機要秘書、彰化縣政府新聞處長、民進黨台中市黨部執行長，行政經歷豐富，感謝鄉親在初選給他機會，希望年底再次支持，讓最有經驗、最有戰鬥力的他有機會進入議會。並說這段時間，看到中國打壓東亞青、對手無中生有抹黑林佳龍賄選讓人失望，強調這3年來台中的進步大家看得見，全台不論是綠色、藍色還是白色都來台中觀摩取經，希望年底市長林佳龍順利連任。

在地立委何欣純則強力推薦林德宇，稱讚他「認真」、「一步一腳印」，參選後大里、霧峰街頭已經掃街超過3遍，而且還認真瞭解地方需求，感謝鄉親過去栽培她，希望用這種心情支持林德宇。

林佳龍則表示，2006年在民進黨中央黨部擔任秘書長時，就開始和林德宇合作，兩人不但都是政治科班出身，還分別擔任過新聞局長、新聞處長，甚至連生日都是2月13日，希望鄉親支持讓他進入議會，成為台中隊新隊員。

林佳龍並說，台中人口已經達280萬人，縣市合併最重要就是縣市縫合，強調未來4年非常關鍵，要從希望台中、進步台中到光榮的台中，拜託選民再給他4年，一定讓台中脫胎換骨，讓大家對台中感到驕傲。

林佳龍說，上任後致力「屯區市區化」，交通方面台74快速道路在屯區草湖、19甲、六順橋附近將新增3處匝道，「大平霧」捷運系統也在推動；水的問題，包括旱溪康橋計畫要往上游擴大成「大康橋」，霧峰乾溪自行車道從地震園區串連到下游暢行無阻，自來水也延管到過去不可能的霧峰桐林山區；並說上任後積極規劃在大里、霧峰、太平3區興建聯合行政中心，將提供民眾最好的服務。

立法院副院長蔡其昌，今天除推薦林德宇，還一併推薦此次參選市議員的施志昌、黃守達、林義偉、林祈烽，強調民進黨長期願意給年輕人機會，這是最好的傳統，並說他們每個人都像大家一樣來自一般的家庭，從大學時代開始就關心公共事務，大家給他們機會，就像給自己小孩機會一樣。

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