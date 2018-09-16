基隆家族選里長、議員 強調加乘服務

2018-09-16 14:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆有部分議員都是從基層里長做起，服務優更上層樓，今年底三合一選舉，也有父子、母女或夫妻檔，一起參選里長和議員，強調資源共享、服務加乘。

●父子檔

信義區議員陳東財今年將邁向第六屆議員，他本身也曾經當過兩屆里長，鼓勵兒子陳軍佐在基層服務，是信義區孝忠里現任里長，父子倆攜手連任。

陳軍佐說，孝忠里有三千多戶，是最大的里，父子連線，除了傳承經驗，公務資源運用更有效率，服務基層更加分。他任內完成里民活動中心啟用，興建多年的三千噸大水池也在七月初進水，解決深澳路等地高地供水問題，還闢設了兩處停車場。

●母女檔

信義區義和里長蔡麗月，以前是馬拉松選手，她以運動家精神為里民服務，打掃里內環境、關懷老人、每個月辦活動，連巷道鋪柏油也親自監工，風評很好，今年同額競選。

女兒陳宜有網球界漂亮寶貝之稱，哥哥陳迪還在網球場上奔馳，陳宜今年毅然辭去土銀工作，參選選市議員，要全心為市民服務。她看到這些年基隆運動人才流失，希望留住運動人才。她要以網球場上想拿冠軍的態度，為基隆鄉親服務、監督市政。

●夫妻檔

中山區市議員楊石城也是從里長出身，將邁入第四屆議員，她太太郭美秀也要選仁正里長。楊石城說，這些年，夫妻倆一起做愛心便當、機車考照訓練、失依兒少家庭發關懷米、醫療輔具免費借用等，都是獨一無二的服務，他認為議員和里長一起服務，可相輔相成。

另外，中正區建國里長陳堃信，對里內環境很重視，徹底執行垃圾不落地，避免髒亂孳生蚊蟲，關懷社區獨居老人，行動不便的長者，他要爭取連任外，太太黃淑珍也獲親民黨提名，參選原住民議員。