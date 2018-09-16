丁守中聲援前KMT智庫研究員 中選會斥：依法不得再收件

擔任過國民黨智庫研究員的「以核養綠」公投提案人黃士修，（左）在中選會外絕食抗議，包含前國民黨主席馬英九、洪秀柱（手捧臉頰之黑衣者）皆曾到場聲援。（資料照）

2018-09-16 13:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕擔任過國民黨智庫研究員的「以核養綠」公投提案人黃士修，在中選會外絕食抗議邁入第3天。國民黨台北市長參選人丁守中今日痛批中選會用雙重標準限制公投案補件，「體現上意」在當政治打手；對此，中選會駁斥表示，依法沒有再次收件的問題，更無雙重標準，一切都依法處理。

中選會今日強調，實際上領銜人黃士修的全國性公投案，日前經完成點收、開立清點收據在案，並已經依法交由戶政事務所查對，戶所法定查對期限為30日，並沒有所謂再次收件的問題。

中選會指出，倘若戶所查對完畢後，即連署人名冊經查對後，其連署人數合於規定者，本會依法將於10日內為公民投票案成立之公告，並就該公民投票案予以編號。

若連署人數不合規定者，也會依法通知領銜人補提。對於任何案件，含本件在內，中選會皆依法處理，不會差別待遇，且處理標準及流程，均屬一致。

中選會提及，依法已經收件的連署案件，即必須進行下一階段的查對作業，為恪遵守程序規定，本會自不得再收件，以維法制及程序規則的公平性。